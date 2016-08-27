Начальник отдела собственной безопасности МВД ЦАО Москвы подозревается во взяточничестве

Следственное управление СК России сообщило об аресте на два месяца начальника отдела собственной безопасности Управления внутренних дел по ЦАО Москвы Андрея Красноперова по подозрению во взяточничестве.

Мещанский суд столицы избрал задержанному мерой пресечения содержание под стражей. Уголовное дело в отношении Андрея Красноперова возбудили в минувшую пятницу. Полицейского подозревают в получении взятки в особо крупных размерах и в посредничестве при получении взятки.

По версии следствия, Красноперов с 2013 по 2014 год получил от предпринимателя 2 миллиона рублей за «крышевание» его бизнеса.