ФСБ задержала топ-менеджера компании - строителя крымского энергомоста

Сотрудники ФСБ задержали заместителя председателя правления «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» Гончарова в одном из московских аэропортов при попытке выехать из России.

Спецслужбы подозревают Гончарова в мошенничестве особо крупного размера при строительстве энергомоста в Крым, который вела компания ФСК ЕЭС.

Сайт ФСК ЕЭС сообщает, что Гончаров занимал пост зампреда правления компании до 8 июля 2016 года, а после этого остался членом правления.

По месту жительства и работы Валерия Гончарова уже произведены обыски.

Строительство энергомоста, по которому Крым получает электроэнергию из Краснодарского края, было завершено в мае 2016 года.

Самостоятельно Крым может обеспечивать лишь 30 процентов необходимой электроэнергии.