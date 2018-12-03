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Новосибирское предприятие меняет информацию на этикетках

3 декабря 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

Новосибирское предприятие меняет информацию на этикетках

ООО «Кудряшовский мясокомбинат» следуя новым требованиям Таможенного Союза приступило к работе по изменению информации на упаковках.

Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2018 года одобрен проект «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Распоряжение вступает в силу 22 января 2019 года, через 180 дней после опубликования.

«Суть изменений — сделать информацию о продукте и сроках его годности более наглядной. Касаются изменения расположения названия продукта, читаемости шрифта и самой этикетки. Фирменное название продукта теперь необходимо включать в наименование и располагать непосредственно рядом с ним.

Легкочитаемость определяется по таким критериям, как разборчивость, четкость шрифта этикетке, а также контрастность фона и текста. При этом шрифт для написания наименования продукта, его количества и срока годности должен быть не меньше 2 мм. А сведения о составе продукта, условиях хранения, изготовителе, а также рекомендации по применению — не менее 0,8 мм».

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