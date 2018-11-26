Обвальщик из Новосибирска победил в конкурсе профессионального мастерства

Обвальщик ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Евгений Каращук победил в конкурсе профессионального мастерства на III Новосибирском агропродовольственном форуме.

Евгений Каращук завоевал второе место вместе со своим коллегой из ООО «Торговая площадь». В качестве приза победители получили по набору профессиональных ножей.

В конкурсе принимали участие 10 лучших мастеров обвалки из Новосибирска и области, Томска, Горно-Алтайска. Эксперты оценивали качество выполнения работы, скорость, и соблюдение правил техники безопасности.

«Это специфическая профессия, которую могут освоить далеко не многие. Основы мастерства — знание анатомии животного, владение безопасной технологией разделки. За смену обвальщик обрабатывает в среднем три тонны мяса, это почти 70 свиных полутуш. Труд очень непростой. От навыков и умения обвальщиков зависит качество конечной продукции мясокомбината», — прокомментировала начальника отдела маркетинга ООО «КМК» Оксана Майорова.