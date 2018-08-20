«Кудряшовский мясокомбинат» стал участником «Дня поля Новосибирской области»

Крупнейшая региональная демонстрационная площадка «День поля Новосибирской области» собрала представителей заводов-изготовителей сельхозтехники и оборудования, поставщиков сельхозтехники, руководителей сельхозпредприятий, представителей профессиональных образовательных учреждений.

Мероприятие состоялось на территории опытных полей учебно-опытного хозяйства «Практик» в поселке Тулинский.

«Продукция нашего предприятия широко известна в Новосибирской области, Кузбассе, Красноярском крае, Якутии, на Алтае, Сахалине и в других российских регионах. Современное производство представляет собой сочетание применения эффективных бизнес-процессов, технологичного оборудования, правильно выстроенной системой менеджмента качества и наличия высококвалифицированного персонала. Такая система формирует производственный потенциал на будущее развитие предприятия и отрасли в целом. Сегодня требования потребителя очень высоки, удовлетворить их может только продукция высокого качества, которого можно достичь, располагая современным техническим оборудованием и жесткой системой качества. Мы держим руку на пульсе всех современных нововведений в отрасли, поэтому на КМК используется оборудование от ведущих мировых брендов».