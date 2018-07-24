В Челябэнерго утвердили на должность главного инженера

Им с 23 июля текущего года стал Сергей Годунов. Сергей Николаевич южноуралец, начинал работать электромонтером еще в 1978 году. Затем он служил в армии и пошел в энерготехникум, а после окончания учебы пришел работать в Челябэнерго Верхнего Уфалея.

За годы работы он успешно окончил ЮУрГУ, прошел по цепочке назначений с самых низов и теперь стал главным инженером. Имеет награды «Почетный энергетик» (2003), и «Заслуженный энергетик России» (2017), а также медаль «За отвагу» (1981).