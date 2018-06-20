Агрохолдинг «Фермер 74» подключили к источнику надежного электроснабжения
20 июня 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Энергетики филиала «Челябэнерго» подключили к источнику надежного питания электроэнергией новую площадку агрохолдинга «Фермер 74», который расположен в Еткульском районе Челябинской области.
Холдинг занимается выращиванием и переработкой овощей на Южном Урале. Кроме того, он производит с/х продукцию в режиме полного цикла. Для него была подключена воздушная линия электроснабжения напряжением 10 кВ на общую мощность 600 кВт. Благодаря качественному электроснабжению будет обеспечено развитие предприятия и всего района.
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