Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвела очередную статистику по выдаче ипотечных кредитов. Оказалось, что в Челябинске зафиксирована наименьшая стоимость ипотеки – 1.4 миллиона рублей. При этом чаще всего кредиты на покупку жилья берут жители в трех районах – ЧТЗ, Калининском и Курчатовском.

По данным банка первые месяцы этого года ознаменовались ростом портфеля ипотечных кредитов до 1,6 миллиардов рублей, что больше 4 квартала 2017 года на 60 процентов. Больше всего кредитов на приобретение недвижимости берут в Челябинске, Екатеринбурге и Уфе.

Жители Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска чаще покупают 2-комнатные квартиры, в Уфе, Казани, Кирове – 1-комнатные. В Перми зафиксирована наибольшая покупка 3-комнатных квартир.

Наиболее дорогая квартира была куплена в Екатеринбурге – ее стоимость ипотеки составила 30 миллионов рублей.

Глава проектов УБРиР Любовь Торопицына рассказала, что на нынешний день ипотечные кредиты становятся все доступнее: в апреле этого года средняя ставка по ипотечному кредиту опустилась ниже 10 процентов годовых. Кроме того, банки помогают брать ипотеку еще дешевле за счет партнерских программ с застройщиками.

- Наш банк предоставляет клиентам ипотеку по ставке 8,9 процентов годовых, - отметила она. – За счет стимулирующих предложений мы планируем достичь выдачи кредитов на покупку жилья до 5 миллиардов рублей уже до конца текущего года.