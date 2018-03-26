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Подразделения ГК «Деловые Линии» меняют адрес

26 марта 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

За первые два месяца 2018 года сразу три офиса группы Компаний «Деловые Линии» открыли свои офисы в регионах по новым адресам.

После того, как отгремели новогодние праздники, в Новосибирске был открыт новый единый центр грузоперевозок, который теперь может хранить до 2.5 кубических метров грузов на теплых складах общей площадью 5 тысяч квадратных метров.

Здесь, в офисе под названием «Новосибирск центральный», теперь можно помещать на склад требовательные к температурному режиму грузы, к примеру, продукты или косметические товары. Немаловажно, что специалисты компании сумели объединить в режиме единого окна все необходимые службы, поэтому быстрота, удобство и качество обслуживания вновь поднялись на недосягаемую высоту.

Кроме того, сменил свой адрес в начале февраля офис в поселке «Самара Придорожный», теперь клиентов ждут по адресу Индустриальная, №22. А в начале марта клиенты Омска посетили новый офис по улице Омская, 221.

Напомним, что компания была создана с нуля. Полный пакет прав принадлежит ООО «0578 Холдинг» (регистрация в Московской области). Несколько персон практически не известных в бизнес-среде, а также партнер юридической компании “Юс Ауреум” адвокат Александр Кобзев. Его компания на протяжении последних лет оказывала “Деловым линиям” юридические услуги. По информации сотрудников “Деловых линий”, сам Богатиков полностью погружен в деятельность автоперевозчика, который он в вместе с несколькими партнерами создал с нуля.

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