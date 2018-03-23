Челиндбанк вошел в топ-30 ежегодного рейтинга самых надежных российских банков

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает 21 место в рейтинге 100 самых надежных российских банков по итогам 2017 года, представленном журналом Forbes.

Из банков Уральского Федерального округа, вошедших в рейтинг, Челиндбанк находится на самой высокой позиции. При составлении рейтинга авторы опирались на данные международных и российских рейтинговых агентств, а также учитывали ключевые показатели деятельности банков.

«Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях», — отмечают авторы рейтинга.

Челиндбанк имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «ВВ-», прогноз «Стабильный» международного рейтингового агентства Fitch Ratings; рейтинг кредитоспособности «ruAA-», прогноз «Стабильный» российского рейтингового агентства «Эксперт РА».