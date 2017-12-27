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Челиндбанк предлагает подарочные наборы монет из драгоценных металлов

27 декабря 2017, 16:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челиндбанк поступили подарочные наборы из серебряных монет, которые станут отличным подарком к предстоящим праздникам.

Подарочный набор монет «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018»

Набор состоит из 12 серебряных монет Банка России из серии, посвященной проведению в России 21-го чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это 11 трехрублевых монет, посвященных городам, в которых будут проводиться матчи чемпионата, 1 трехрублевая монета с позолоченным изображением кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и подарочная упаковка.
Стоимость подарочного набора монет составляет 42990 рублей.


Состав набора:

1. Монеты номиналом 3 рубля, серебро 925/1000, хим.чист масса 31,1 г., качество чеканки «proof»: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Калининград, Саранск, Сочи и Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
2. Подарочная упаковка (футляр).

Подарочный набор монет «Символы России»

Набор состоит из 10 трехрублевых монет, посвященных памятникам архитектуры и природным объектам России, победившим в конкурсе «Россия 10» и выбранных в качестве визуальных символов богатейшего культурного и природного наследия страны. Монеты помещены в подарочную упаковку.
Стоимость подарочного набора монет составляет 29490 рублей.


Состав набора:

1. Монета номиналом 3 рубля, серебро 925/1000, хим.чист масса 31,1 г., качество чеканки «proof»: Петергоф-15, Лавра-15, Коломенский-15, Нижегородский-15, Ростовский-15, Мамаев Курган-15, Кижи-15, Байкал-15, Псковский-15, Мечеть Кадырова - 15.
2. Подарочная упаковка (футляр).

Дата начала продаж: 26 декабря 2017 г.

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