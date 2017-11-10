Энергетики сделали электроснабжение Южного Урала надежнее

Специалисты «Челябэнерго» обеспечили надежное электроснабжение жителей четырех районов Южного Урала. Эти мероприятия необходимы для нормальной работы электросети в канун пиковой нагрузки.

Работы были проведены на востоке и юго-востоке региона. В Октябрьском районе работники «Челябэнерго» заменили грозотрос длиной 5 километров на воздушной ЛЭП 110 кВ «Октябрьская – Чудиново». Он защищает провод от прямых ударов молнии.



В Увельском, Троицком и Варненском районах специалисты установили 45 новых опор на 7 воздушных ЛЭП классом напряжения 35 кВ. В итоге в четырех районах региона была существенно повышена надежность электроснабжения.



Работы были выполнены по программе ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» на сумму около 4.5 миллионов рублей.