В Челябинске расширен график оформления договоров теплоснабжения
18 сентября 2017, 10:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
К новому 2018 году всем челябинцам нужно перезаключить договоры на поставку тепла в их квартиры и дома. Раньше этим занимались управляющие организации, теперь же собственникам нужно лично подать требуемые документы и обеспечить свое жилье теплом.
Для того, чтобы избежать очередей, теплоснабжающая организация АО «УТСК» расширила время приема горожан. С 25 сентября специалисты канцелярии оформят договоры теплоснабжения или другие требуемые с 8-00 до 19-00 без перерыва на обед, с понедельника по пятницу. Приходите в указанное время по адресу: ул. Энгельса, д.3, каб. 205.
На сайте АО «УТСК» есть все подробности о заключении новых договоров теплоснабжения.
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