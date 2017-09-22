«Неприятно произносить великое слово «Победа» по отношению к этой компании…»

Даже неприятно произносить великое слово «Победа» по отношению к этой авиакомпании. Можно только употребить в значении «победа над здравым смыслом».

Я летел «Победой» из Ростова-на-Дону в Москву. При регистрации каждый второй пассажир был с рюкзачком. С маленьким, который женщинам заменяет дамскую сумочку, а для мужчин это большое удобство при отсутствии карманов. Всех нас заставили сдать рюкзаки в багаж. При получении багажа от рюкзачков остались рожки да ножки, а что внутри них было - все всмятку. Стюардессы постоянно хамили, воды не было, кресла - как нары в карцере.

Боже меня упаси еще раз клюнуть на их рекламу. И кстати, стоимость билета была всего на 200 рублей дешевле, чем у других компаний.