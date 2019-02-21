Лучшие фильмы, созданные в Кванториуме, поедут на кинофестиваль
21 февраля 2019, 15:10 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
В Кванториуме на Приволжской детской железной дороге 20.09.2019 состоялся финал ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ КИНО, просмотр созданных детьми фильмов и награждение.
Целью проведения недели кино является развитие общекультурных ценностей у обучающихся через формирование основных знаний об отечественном кинематографе, знакомство с его лучшими образцами, развитие творческого потенциала и креативности мышления посредством создания собственных фильмов.
На выбор юным кинематографистам было предоставлено четыре направления работы: короткометражный художественный (игровой) фильм, короткометражный документальный фильм, научно-познавательный (учебный) фильм и анимационный фильм.
Впереди – кинофестиваль, который состоится в середине марта. Лучшие работы будут участвовать в федеральном этапе конкурса. По итогам оценки эксперты федеральных партнеров недели кино определят по одному лучшему фильму в каждом жанре.
В рамках НЕДЕЛИ КИНО были проведены увлекательные мероприятия:
посещение ТРК "Волгоград" с целью ознакомления с техническими возможностями киностудии и процессом выпуска новостной программы; просмотр фильмов, рекомендованных сайтом Культура.рф; создание короткометражных художественных и анимационных фильмов.
Прошел показ мультипликационных и художественного фильма: "Тайна третьей планеты" (год выхода: 1981, страна производитель: СССР, жанр: фантастика, режиссёр: Роман Качанов); "Про Сидорова Вову" (год выхода: 1985, страна производитель: СССР, жанр: сатира по мотивам стихотворения Э.Успенского, режиссёр: Эдуард Назаров); "Спартак и Калашников" (год выхода: 2002, страна производитель: Россия, жанр: приключения, режиссёр: Андрей Прошкин).
Участники фестиваля от Кванториума Политеха, представившие свои работы на недели кино и вышедшие следующий этап:
Юркив Софья, Бибик Мария - художественный фильм;
Нургазиева Жансия Баранбаевна, Захарова Александра - мультипликационный фильм;
Сафаров Эмин Гамза-Оглы Амбарцумян Михаил, Лукин Максим, Зодьбинов Давид, Никифоров Максим - научной-познавательный фильм;
Лютов Даниил - документальный фильм про компанию Волжанин.