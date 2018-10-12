При чём тут непрощённый, когда Виталий Калоев – непростивший?

Сарик Андреасян снял фильм бесхитростный, незатейливый и откровенно примитивный, но имеющий в своём составе нечто живое и трогательное. «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.



Он, как думает критик Татьяна Москвина, не кинорежиссёр вовсе, в традиционном понимании профессии, он бизнесмен – организатор аудиовизуального продукта и поразительно глух к языку кино в принципе. Недаром его образование – это курсы под руководством Юрия Грымова, а чему можно научиться у Грымова? Ответ знает только ветер. Но фильм реально волнует!



Эту историю многие помнят, и герой его, Виталий Калоев, жив (очень кстати реального Калоева показывают в конце, под титры). Это он покарал авиадиспетчера, из-за ошибки которого погибла вся его семья. Это открытая трагедия настоящей любви к близким. Кровная, страстная, грозная привязанность.



Мастер комического грима, на этот раз Нагиев оправдывает каждое состояние своего героя настоящими внутренними затратами. Некоторые сцены он играет так, что становится абсолютно вровень с признанными драматическими актёрами Голливуда – скажем, с Де Ниро, с Хэнксом. Если бы не Нагиев, вытащивший из своего нутра подлинно сильные и глубокие эмоции, было бы несносно хронически созерцать однообразные рыдания Калоева на могиле близких. За "Непрощённого" Нагиеву можно всё простить, резюмирует Татьяна Москвина.



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