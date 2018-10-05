Документальное кино: самые просматриваемые фильмы жанра

Индустрия кино на данный момент одна из самых популярных в мире. У каждого человека наверняка есть фильм или даже фильмы, которые он любит и может пересматривать по несколько раз в год. Кино захватило наш досуг настолько, что мы готовы платить за это деньги, лишь бы увидеть премьеру понравившегося фильма в кинотеатрах.

Боевики, триллеры, ужасы – кино настолько разнообразно, что можно найти картины на любой вкус. И если большинство фильмов люди смотрят ради развлечения, не стоит забывать и о действительно интересных и познавательных примерах индустрии – фильмы художественные, а также документальные. Это те два жанра кино, благодаря которым можно узнать о мире, природе, людях, искусстве и не только. Сейчас речь пойдёт о документальном кино. А именно о самых популярных, просматриваемых и скачиваемых фильмов жанра. В данном материале мы не рассматриваем политические фильмы как документальные, это отдельный жанр конъюнктурного формата.

Ниже будут представлены лучшие фильмы по данным специализированных порталов и онлайн-кинотеатров.

«Дом. История путешествия» (2009)

Фильм режиссёра Яна Артюс – Бертрана – яркое представление о том, как человечество влияет на нашу планету.

«Сенна» (2010)

Если вас интересует скорость и вы любитель «Формулы 1», то этот фильм обязателен к просмотру. Документальная история об одном из самых лучших гонщиков и спортсменов современности – Айртоне Сенне.

«Земляне» (2005)

Яркая демонстрация жестокого отношения человека к животной среде в глобальном масштабе.

«Океаны» (2009)

Подводный мир ещё не до конца изучен человеком. Данная документальная картина показывает все краски подводного царства.

«Наваждение» (2015)

Фильм, повествующий о делах одной из самых влиятельных организаций – так называемой «Церкви Саентологии». Совершенно другая сторона современных сект и насколько далеко они способны зайти, чтобы сохранить деньги и власть.

«Танцовщик» (2016)

Документальный фильм Стивена Кантора повествует о жизни одного из самых известных и узнаваемых артистов современного балета – Сергея Полунина.

«Анимированная жизнь» (2016)

Это документальное кино рассказывает историю о мальчике с синдромом Дауна, который смог приобщиться к обществу, благодаря мультфильмам студии «Дисней».

«Город кошек» (2016)

Данный фильм знакомит нас с городом кошек – турецкой столицей Стамбулом. Мы увидим город глазами семи прекрасных кошек, а также людей, которые заботятся о них.

«Эми» (2015)

Отличный документальный фильм режиссёра Азифа Кападиа, подарившего нам вышеупомянутую картину «Сенна». В данном фильме речь идёт об одной из самых популярных певиц Великобритании – Эми Уайнхаус.

«Плесецк. Таёжный космодром» (2018)

Фильм отправит вас в настоящее путешествие, благодаря которому вы узнаете об обитателях на одной из главных космических баз России.

«Титаник» (2012)

Документальный фильм режиссёра Анастасии Поповой, рассказывающий о судьбах людей, оказавшихся на борту всем известного нам лайнера.

«Чернобыль: 30 лет спустя» (2016)

Британское документальное кино о самой загадочной катастрофе прошлого столетия – аварии на Чернобыльской АЭС. А точнее о том, какие последствия в настоящем времени несёт данная трагедия.