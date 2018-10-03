Польша потрясена фильмом о грехах католических священников

Педофилия, разврат, алкоголизм, коррупция стали предметом обнажения морального облика католических священников в фильме польского режиссёра Войчеха Смажовского "Клир", который на днях вышел на экраны этой страны.



Уже за первую неделю показов скандальное кино посмотрели около миллиона поляков, а выручка составила около 6 млн долларов. В некоторых польских городах представители партии власти "Закон и справедливость" препятствуют выходу фильма на экраны, запрещают его в преддверии выборов в местные структуры 21 октября. Блокировать просмотр фильма призывают и правые, аргументируя это подрывом доверия общества к вере. Однако сам режиссёр Смажовский говорит, что его картина не против церкви, а против патологий её служителей.



Правдивость приведённых в фильме фактов подтверждает и консультант съёмок, бывший священник Пётр Шелёнг. И зрители идут на этот фильм не столько за искусством как таковым, сколько за правдой. И в отличие от других документальных лент как "Смоленск" - о гибели президентского самолёта - которая не отличилась художественными достоинствами, "Клир" признан психологическим триллером.



После многочисленных сексуальных скандалов, в том числе и в самом центре католичества - Ватикане - никто и не ожидал, что людей может ещё что-то удивить и шокировать. Но, оказалось, что нет предела грехопадению.



