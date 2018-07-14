Актер Милош Бикович признался, что хочет сняться у Кустурицы

Сербский и российский актер Милош Бикович высказался насчет планов знаменитого режиссера Эмира Кустурицы снять в России фильм по мотивам лермонтовского «Героя нашего времени».

«Я не сомневаюсь, что Эмир точно знает, как это осовременить и сделать историю сегодняшнего дня. Это история о системе ценностей, она актуальна сегодня как никогда», - заявил Милош Бикович.

«Для меня это была бы большая честь и удовольствие работать с таким глубоким и большим создателем, как Эмир Кустурица», - отметил Бикович.

При этом актер уточнил, что он сам тоже знаком с произведением М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», передает RT. О планах сербского режиссера Эмира Кустурицы снять в России фильм по мотивам лермонтовского произведения стало известно несколькими днями ранее.