Джон Макклейн вернется на киноэкраны. Актер Брюс Уиллис снимется в шестой части киноэпопеи про неубиваемого полицейского. Об этом СМИ сообщил режиссер Лен Уайзман, снявший четвертую часть «Крепкого орешка».

Режиссер фильмов «Крепкий орешек-4» и «Другой мир» Лен Уайзман заявил журналистам о планах снять шестую часть фильма «Крепкий орешек», сообщает ТАСС.

По словам режиссера, действие нового фильма будет разворачиваться как до событий, описанных в предыдущих частях франшизы, так и после них. Пока роль молодого Макклейна вакантна: режиссер хочет подобрать типаж, который впоследствии мог бы сражаться с бандитами босиком (речь идет о первой части фильма, где герой Брюса Уиллиса остался без обуви, но бандитов победил).

Брюс Уиллис сказал журналистам, что пока еще может бегать и драться, но после шестой части «Крепкого орешка» с Джоном Макклейном распрощается навсегда.