Сыгравший главную роль в картине «Крым» актер Роман Курцын рассказал на происшествии во время съемок фильма. Актер признался, что его едва не задушили, когда снимали одну из сцен драки с главным героем фильма.

При съемке сцены драки главного героя картины с персонажем, которого играл актер Павел Крайнов, едва не задушил Романа Курцына, передает телеканал «Звезда».

По словам Курцына в упомянутой сцене драки нет ни одного постановочного удара, все происходит по-настоящему. Когда режиссер остановил съемку, Курцын уже задыхался. Актер рассказал об этом на премьерном показе фильма в Кремле. В массовый прокат фильм выйдет 28 сентября.