Актер Данила Козловский сыграет Вещего Олега в фильме про викингов

В новом сериале «Викинги» российский актер Данила Козловский сыграет роль Вещего Олега, противника викинга Рагнара Лодброка. Об этом 13 сентября сообщили журналистам организаторы фестиваля SUBTITLE.

Козловский долгое время сотрудничает с агентством Lisa Richards, поэтому ему и досталась эта роль, сказали организаторы SUBTITLE, сообщает ТАСС.

Данилу Козловского представили кастинг-директору сериала "Викинги" Фрэнку Моиселлу, который и дал российскому актеру ключевую роль. Козловский сыграет реальное историческое лицо – князя Олега, которого прозвали Вещим.

Второй международный фестиваль SUBTITLE проводится с 2012 года в Ирландии. В 2016 году фестиваль сосредоточился и на российском кинематографе. С 22 по 24 сентября 2017 года кастинг-площадка фестиваля расположится в московском киноцентре «Октябрь».