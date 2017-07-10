Скрытую рекламу алкогольной продукции планируется ограничить в кино и телепередачах российского производства. С такой инициативой выступил Минздрав. Как пишут "Известия", речь идет о тех случаях, когда спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях.

Кроме того, планируется ввести запрет и на упоминания о качестве напитков. Соответствующие предложения прописаны в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, который в настоящее время согласовывают чиновники нескольких федеральных ведомств.

"Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть?" - сказал "Известиям" кинорежиссер Владимир Бортко.

Планируется, что Стратегия формирования здорового образа жизни населения будет действовать до 2020 года.