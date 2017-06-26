Александр Невский сыграет главную роль в новом голливудском боевике "Яростная Атака" ("Savage Attack"). Начало съёмок запланировано на осень текущего года. Невский сыграет агента спецслужб, который отправляется в Азию, чтобы спасти бывшего напарника.

Сценарий "Яростной Атаки" написан Крегом Хаманном, одним из продюсеров картины выступает Анджей Бартковяк (который также рассматривает возможность участия в качестве режиссёра). Невский и Бартковяк уже работали вместе над фильмом "Максимальный Удар" ("Maximum Impact"), этот проект находится на финальной стадии пост-продакшена и выйдет на экраны в 2017.

Съёмки "Яростной Атаки" пройдут в Индонезии и на Филиппинах. Со-продюсером фильма станет Крис Сантьяго, планирующий привлечь к работе над "Яростной Атакой" постановщиков трюков и сцен боевых искусств в известной картине "Рейд". В "Яростной Атаке" также могут появится такие культовые герои боевиков, как Майкл Джей Уайт, Ральф Мёллер и Дольф Лундгрен.