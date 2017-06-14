Главный приз XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Бориса Хлебникова "Аритмия". Лучшим режиссёром признан автор фильма "Заложники" Резо Гигинеишвили. Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в среду в Зимнем театре Сочи.

Лучшим актёром назван Александр Яценко, сыгравший в картине "Хлебникова". Лучшей актрисой признана Инна Оболдина за роль тюремной надсмотрщицы в картине Кирилла Плетнева "Жги!".

Влад Опельянц признан лучшим оператором за работу с Резо Гигинеишвили.

"Кинотавр" проходил в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри конкурса возглавлял актер, худрук Театра Наций Евгений Миронов. Всего в основном конкуре участвовало 14 фильмов.