//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

eta-prekrasnaya-zhizn

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Кино 13+

В Сочи названы победители "Кинотавра"

14 июня 2017, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи названы победители "Кинотавра"
фото с сайта Википедия

Главный приз XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Бориса Хлебникова "Аритмия". Лучшим режиссёром признан автор фильма "Заложники" Резо Гигинеишвили. Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в среду в Зимнем театре Сочи.

Лучшим актёром назван Александр Яценко, сыгравший в картине "Хлебникова".  Лучшей актрисой признана Инна Оболдина за роль тюремной надсмотрщицы в картине Кирилла Плетнева "Жги!".

Влад Опельянц признан лучшим оператором за работу с Резо Гигинеишвили.

"Кинотавр" проходил в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри конкурса возглавлял актер, худрук Театра Наций Евгений Миронов. Всего в основном конкуре участвовало 14 фильмов.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//В мире

В ФРГ начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Группа археологов начала раскопки на месте предполагаемого захоронения Янтарной комнаты в Германии. С разрешения властей земельные работы ведутся у подножья горы Конштайн в пригороде Нордхаузена в Тюрингии.

//Экономика

Американский сенат одобрил расширение антироссийских санкций

Американский сенат одобрил расширение антироссийских санкций

Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроекту необходимо успешно пройти рассмотрение в палате представителей. После этого свою подпись под документом должен поставить президент страны Дональд Трамп.

//Политика

Парламентарии одобрили закон о реновации в окончательном чтении

Парламентарии одобрили закон о реновации в окончательном чтении

Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве. Голосование по программе реновации завершается 15 июня.
sungrado

//Общество

Собянин утвердил новый прожиточный минимум в Москве

Собянин утвердил новый прожиточный минимум в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил прожиточный минимум в столице за I квартал 2017 года в размере 15 тысяч 477 рублей. Прожиточный минимум в Москве увеличен на 385 рублей по сравнению с IV кварталом 2016 года.

//Общество

Россельхознадзор: Турция передумала проверять мясные предприятия России

Россельхознадзор: Турция передумала проверять мясные предприятия России

Турция отменила проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях. Турки передумали по неизвестной пока причине.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Криминал

Экс-директор ФСИН получил восемь лет за махинации с электронными браслетами

Экс-директор ФСИН получил восемь лет за махинации с электронными браслетами

Замоскворецкий суд приговорил к восьми годам колонии бывшего директора ФСИН Александра Реймера за мошенничество при закупке электронных браслетов. Махинации нанесли бюджету ущерб в 2,3 млрд руб., часть которых была похищена.

//Кино

В Сочи названы победители "Кинотавра"

В Сочи названы победители "Кинотавра"

Главный приз XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Бориса Хлебникова "Аритмия". Лучшим режиссёром признан Резо Гигинеишвили за фильм "Заложники" .

//Новости ADWILE

//Общество

Столичные метеорологи зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления

Столичные метеорологи зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления

Сегодня столичные метеорологи зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления: барометры показали 731,3 мм ртутного столба. Предыдущий рекорд минимального давления 13 июня в столице был установлен в 1982 году.

//Шоу-бизнес

Конкурент по "Битве экстрасенсов" рассказал об "адской" жизни Илоны Новоселовой

Конкурент по "Битве экстрасенсов" рассказал об "адской" жизни Илоны Новоселовой

Накануне вечером пришло страшное известие: разбилась, упав с шестого этажа, звезда "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова. Ее коллеги по мистическому шоу вспоминают о погибшей.
sungrado

//Новости партнеров

//Экономика

Почему Белоруссия исключила рубль из резервов

Почему Белоруссия исключила рубль из резервов

Белоруссия приняла решение с 1 июля исключить российские рубли из расчета золотовалютных резервов. Согласно сообщению белорусского Нацбанка, Беларусь будет рассчитывать международные резервные активы по методике МВФ.

//Экономика

ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1—1,25%

ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1—1,25%

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США заседания повысил базовую процентную ставку на 0.25 п.п до 1—1,25%. ФРС США повысила базовую ставку второй раз c начала года.

//Наука

В NASA впервые измерили диаметр кольца черных дыр

В NASA впервые измерили диаметр кольца черных дыр

Используя специальный телескоп, астрономы выяснили, что диаметр этого «бублика» на 30% меньше, чем было принято считать в научном мире ранее. При этом образование выделяет огромное количество энергии.

//Общество

Самолет МС-21 совершил второй пробный полёт

Самолет МС-21 совершил второй пробный полёт

Российский пассажирский самолёт нового поколения МС-21-300 в среду, 14 июня, совершил второй полёт. Полёт МС-21 состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут».

//Шоу-бизнес

Певица Бейонсе родила близнецов - дочь и сына

Певица Бейонсе родила близнецов - дочь и сына

Новость Голливуда последних часов - 35-летняя певица Бейонсе родила близнецов. Дочь и сын звезды появились на свет в одной из клиник в Лос-Анджелесе. Бейонсе и Джей Зи уже воспитывают пятилетнюю дочь.

//Политика

О Ходорковском, Навальном и дровах для армии от Ахмеда Закаева

О Ходорковском, Навальном и дровах для армии от Ахмеда Закаева

Недавно в «Аргументах недели» было опубликовано интервью с Андреем КАРАУЛОВЫМ. Он – автор знаменитой телепередачи «Момент истины», которой в этом году исполнится 25 лет. Материал вызвал такой интерес, что главный редактор «АН» Андрей Угланов решил продолжить разговор.

//Спорт

Слуцкий обратился к поклонникам «Халл Сити» на английском языке (ВИДЕО)

Слуцкий обратился к поклонникам «Халл Сити» на английском языке (ВИДЕО)

О том, что Леонид Слуцкий стал наставником клуба, «Аргументы недели» писали на прошлой неделе. Известно, что перед тем как возглавить команду, Слуцкий интенсивно занимался изучением английского языка.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила, что впервые искупала сына в море в Сочи (ФОТО)

Ксения Собчак сообщила, что впервые искупала сына в море в Сочи (ФОТО)

Ксения Собчак и Максим Виторган стараются не расставаться со своим маленьким сыном Платоном. В Сочи на кинофестиваль "Кинотавр" звездное семейство прибыло в полном составе.

//Шоу-бизнес

Знаменитая фигуристка Марина Анисина обратилась к Владимиру Путину

Знаменитая фигуристка Марина Анисина обратилась к Владимиру Путину

Знаменитая фигуристка Марина Анисина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Марина Анисина - супруга актера Никиты Джигурды. Несколько лет назад фигуристка познакомилась Путиным на приеме в Париже.

//В мире

Американцы перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия

Американцы перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия

Соединенные Штаты перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия. Речь, как сообщают СМИ, идет о системе HIMARS. Она окажет поддержку присутствующим в Сирии силам возглавляемой США коалиции.

//Происшествия

В Москве рабочий погиб после падения в шахту лифта

В Москве рабочий погиб после падения в шахту лифта

Инцидент произошел на территории одного из складов во Внуково. Мужчина по неустановленной пока причине сорвался в шахту лифта. В результате 51-летний рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.

//Общество

В московском регионе с 1 июля подорожает проезд в пригородных электричках

В московском регионе с 1 июля подорожает проезд в пригородных электричках

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил тарифы на ус­луги субъектов естественных монополий по железнодорожным перевозкам пассажиров в приго­родном сообщении в пределах столицы.

//Политика

Тиллерсон назвал условие расширения антироссийских санкций

Тиллерсон назвал условие расширения антироссийских санкций

Американский госсекретарь в разговоре с журналистами отметил, что эффект от введения ограничительных мер будет значительно большим, если на этот шаг пойдут не только Соединенные Штаты, но и их союзники.

//Общество

Собянин объявил о продлении срока собраний по реновации до 15 июля

Собянин объявил о продлении срока собраний по реновации до 15 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 июня, объявил о продлении до 15 июля срока проведения общих собраний по программе сноса домов в рамках реновации. Сообщение появилось на странице мэра в "ВКонтакте".

//Политика

Турчинов обвинил РФ в наращивании армейской группировки на границе с Украиной

Турчинов обвинил РФ в наращивании армейской группировки на границе с Украиной

Речь идет идет о подразделениях, которые будут участвовать в намеченных на осень военных учениях на территории Белоруссии. Турчинов опасается, что эти силы могут вторгнуться в западную часть Украины.

//Тема номера

Как умереть в глубокой старости в здравом уме и твёрдой памяти

Как умереть в глубокой старости в здравом уме и твёрдой памяти

Человеческий организм по сути своей – набор механизмов и функций, сродни любой машине. А за механизмом, даже биологическим, нужно ухаживать. Как сделать этот процесс понятным и доступным любому человеку – давняя мечта редакции «Аргументов недели».

//В мире

Порошенко заявил о необходимости продления режима АТО в Донбассе

Порошенко заявил о необходимости продления режима АТО в Донбассе

Напомним, Киев начал антитеррористическую операцию на юге Украины после образования весной 2014 года Донецкой и Луганской народных республик. Жертвами вооруженного конфликта стали десятки тысяч человек.

//Спорт

ФИФА назвала новые надежды футбольной сборной России

ФИФА назвала новые надежды футбольной сборной России

Международная федерация футбола (FIFA) назвала новые надежды футбольной сборной России: полузащитник ЦСКА Александр Головин, хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук и защитник «Спартака» Георгий Джикия.

//Общество

Госдума в первом чтении запретила анонимность в мессенджерах

Госдума в первом чтении запретила анонимность в мессенджерах

Документ, принятый сегодня Госдумой, запрещает анонимность в мессенджерах. Это значит, что все пользователи подобных программ должны быть идентифицированы с использованием их абонентского номера.

//Происшествия

Во время поиска мальчика на Урале спасатели наткнулись на бурого медведя

Во время поиска мальчика на Урале спасатели наткнулись на бурого медведя

Сотни людей с 10 по 14 июня искали пропавшего в Свердловской области в лесу четырехлетнего мальчика Диму. В поисках малыша принимали участие сотрудники полиции, спасатели, следователи, и волонтеры.

//Образование

Стали известны баллы за ЕГЭ по профильной математике

Стали известны баллы за ЕГЭ по профильной математике

13 июня опубликованы результаты ЕГЭ по профильной математике. Средний балл участников ЕГЭ по профильной математике составил 47,1. По данным Рособрнадзора, участники в этом году справились с заданиями лучше.

//Политика

Украина обвинила Россию в изменении демографического состава Крыма

Украина обвинила Россию в изменении демографического состава Крыма

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что власти Украины разработали план по возвращению вошедшего в состав Российской Федерации Крыма. В Киеве уверяют, что полуостров снова станет украинским через 30 лет.

//Экономика

Средняя цена за литр бензина Аи-95 впервые в России превысила 40 рублей

Средняя цена за литр бензина Аи-95 впервые в России превысила 40 рублей

В России за неделю с 4 по 11 июня поднялись цены на автомобильное топливо, средняя цена литра бензина марки Аи-95 прибавила за этот период 9 копеек и впервые превысила 40 рублей.

//Общество

Под носом крымских депутатов проваливается асфальт

Под носом крымских депутатов проваливается асфальт

//В мире

В ФРГ начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Группа археологов начала раскопки на месте предполагаемого захоронения Янтарной комнаты в Германии. С разрешения властей земельные работы ведутся у подножья горы Конштайн в пригороде Нордхаузена в Тюрингии.

//Экономика

Американский сенат одобрил расширение антироссийских санкций

Американский сенат одобрил расширение антироссийских санкций

Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроекту необходимо успешно пройти рассмотрение в палате представителей. После этого свою подпись под документом должен поставить президент страны Дональд Трамп.

//Политика

Парламентарии одобрили закон о реновации в окончательном чтении

Парламентарии одобрили закон о реновации в окончательном чтении

Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве. Голосование по программе реновации завершается 15 июня.

//Общество

Собянин утвердил новый прожиточный минимум в Москве

Собянин утвердил новый прожиточный минимум в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил прожиточный минимум в столице за I квартал 2017 года в размере 15 тысяч 477 рублей. Прожиточный минимум в Москве увеличен на 385 рублей по сравнению с IV кварталом 2016 года.

//Общество

Россельхознадзор: Турция передумала проверять мясные предприятия России

Россельхознадзор: Турция передумала проверять мясные предприятия России

Турция отменила проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях. Турки передумали по неизвестной пока причине.

//Криминал

Экс-директор ФСИН получил восемь лет за махинации с электронными браслетами

Экс-директор ФСИН получил восемь лет за махинации с электронными браслетами

Замоскворецкий суд приговорил к восьми годам колонии бывшего директора ФСИН Александра Реймера за мошенничество при закупке электронных браслетов. Махинации нанесли бюджету ущерб в 2,3 млрд руб., часть которых была похищена.

//Кино

В Сочи названы победители "Кинотавра"

В Сочи названы победители "Кинотавра"

Главный приз XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Бориса Хлебникова "Аритмия". Лучшим режиссёром признан Резо Гигинеишвили за фильм "Заложники" .

//Общество

Столичные метеорологи зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления

Столичные метеорологи зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления

Сегодня столичные метеорологи зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления: барометры показали 731,3 мм ртутного столба. Предыдущий рекорд минимального давления 13 июня в столице был установлен в 1982 году.

//Шоу-бизнес

Конкурент по "Битве экстрасенсов" рассказал об "адской" жизни Илоны Новоселовой

Конкурент по "Битве экстрасенсов" рассказал об "адской" жизни Илоны Новоселовой

Накануне вечером пришло страшное известие: разбилась, упав с шестого этажа, звезда "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова. Ее коллеги по мистическому шоу вспоминают о погибшей.

//Экономика

Почему Белоруссия исключила рубль из резервов

Почему Белоруссия исключила рубль из резервов

Белоруссия приняла решение с 1 июля исключить российские рубли из расчета золотовалютных резервов. Согласно сообщению белорусского Нацбанка, Беларусь будет рассчитывать международные резервные активы по методике МВФ.

//Экономика

ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1—1,25%

ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1—1,25%

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США заседания повысил базовую процентную ставку на 0.25 п.п до 1—1,25%. ФРС США повысила базовую ставку второй раз c начала года.

//Наука

В NASA впервые измерили диаметр кольца черных дыр

В NASA впервые измерили диаметр кольца черных дыр

Используя специальный телескоп, астрономы выяснили, что диаметр этого «бублика» на 30% меньше, чем было принято считать в научном мире ранее. При этом образование выделяет огромное количество энергии.

//Общество

Самолет МС-21 совершил второй пробный полёт

Самолет МС-21 совершил второй пробный полёт

Российский пассажирский самолёт нового поколения МС-21-300 в среду, 14 июня, совершил второй полёт. Полёт МС-21 состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут».

//Шоу-бизнес

Певица Бейонсе родила близнецов - дочь и сына

Певица Бейонсе родила близнецов - дочь и сына

Новость Голливуда последних часов - 35-летняя певица Бейонсе родила близнецов. Дочь и сын звезды появились на свет в одной из клиник в Лос-Анджелесе. Бейонсе и Джей Зи уже воспитывают пятилетнюю дочь.

//Политика

О Ходорковском, Навальном и дровах для армии от Ахмеда Закаева

О Ходорковском, Навальном и дровах для армии от Ахмеда Закаева

Недавно в «Аргументах недели» было опубликовано интервью с Андреем КАРАУЛОВЫМ. Он – автор знаменитой телепередачи «Момент истины», которой в этом году исполнится 25 лет. Материал вызвал такой интерес, что главный редактор «АН» Андрей Угланов решил продолжить разговор.

//Спорт

Слуцкий обратился к поклонникам «Халл Сити» на английском языке (ВИДЕО)

Слуцкий обратился к поклонникам «Халл Сити» на английском языке (ВИДЕО)

О том, что Леонид Слуцкий стал наставником клуба, «Аргументы недели» писали на прошлой неделе. Известно, что перед тем как возглавить команду, Слуцкий интенсивно занимался изучением английского языка.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила, что впервые искупала сына в море в Сочи (ФОТО)

Ксения Собчак сообщила, что впервые искупала сына в море в Сочи (ФОТО)

Ксения Собчак и Максим Виторган стараются не расставаться со своим маленьким сыном Платоном. В Сочи на кинофестиваль "Кинотавр" звездное семейство прибыло в полном составе.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

Знаменитая фигуристка Марина Анисина обратилась к Владимиру Путину

Знаменитая фигуристка Марина Анисина обратилась к Владимиру Путину

Знаменитая фигуристка Марина Анисина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Марина Анисина - супруга актера Никиты Джигурды. Несколько лет назад фигуристка познакомилась Путиным на приеме в Париже.

//В мире

Американцы перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия

Американцы перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия

Соединенные Штаты перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия. Речь, как сообщают СМИ, идет о системе HIMARS. Она окажет поддержку присутствующим в Сирии силам возглавляемой США коалиции.

//Происшествия

В Москве рабочий погиб после падения в шахту лифта

В Москве рабочий погиб после падения в шахту лифта

Инцидент произошел на территории одного из складов во Внуково. Мужчина по неустановленной пока причине сорвался в шахту лифта. В результате 51-летний рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.

//Общество

В московском регионе с 1 июля подорожает проезд в пригородных электричках

В московском регионе с 1 июля подорожает проезд в пригородных электричках

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил тарифы на ус­луги субъектов естественных монополий по железнодорожным перевозкам пассажиров в приго­родном сообщении в пределах столицы.

//Политика

Тиллерсон назвал условие расширения антироссийских санкций

Тиллерсон назвал условие расширения антироссийских санкций

Американский госсекретарь в разговоре с журналистами отметил, что эффект от введения ограничительных мер будет значительно большим, если на этот шаг пойдут не только Соединенные Штаты, но и их союзники.

//Общество

Собянин объявил о продлении срока собраний по реновации до 15 июля

Собянин объявил о продлении срока собраний по реновации до 15 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 июня, объявил о продлении до 15 июля срока проведения общих собраний по программе сноса домов в рамках реновации. Сообщение появилось на странице мэра в "ВКонтакте".

//Политика

Турчинов обвинил РФ в наращивании армейской группировки на границе с Украиной

Турчинов обвинил РФ в наращивании армейской группировки на границе с Украиной

Речь идет идет о подразделениях, которые будут участвовать в намеченных на осень военных учениях на территории Белоруссии. Турчинов опасается, что эти силы могут вторгнуться в западную часть Украины.

//Тема номера

Как умереть в глубокой старости в здравом уме и твёрдой памяти

Как умереть в глубокой старости в здравом уме и твёрдой памяти

Человеческий организм по сути своей – набор механизмов и функций, сродни любой машине. А за механизмом, даже биологическим, нужно ухаживать. Как сделать этот процесс понятным и доступным любому человеку – давняя мечта редакции «Аргументов недели».

//В мире

Порошенко заявил о необходимости продления режима АТО в Донбассе

Порошенко заявил о необходимости продления режима АТО в Донбассе

Напомним, Киев начал антитеррористическую операцию на юге Украины после образования весной 2014 года Донецкой и Луганской народных республик. Жертвами вооруженного конфликта стали десятки тысяч человек.

//Спорт

ФИФА назвала новые надежды футбольной сборной России

ФИФА назвала новые надежды футбольной сборной России

Международная федерация футбола (FIFA) назвала новые надежды футбольной сборной России: полузащитник ЦСКА Александр Головин, хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук и защитник «Спартака» Георгий Джикия.

//Общество

Госдума в первом чтении запретила анонимность в мессенджерах

Госдума в первом чтении запретила анонимность в мессенджерах

Документ, принятый сегодня Госдумой, запрещает анонимность в мессенджерах. Это значит, что все пользователи подобных программ должны быть идентифицированы с использованием их абонентского номера.

//Происшествия

Во время поиска мальчика на Урале спасатели наткнулись на бурого медведя

Во время поиска мальчика на Урале спасатели наткнулись на бурого медведя

Сотни людей с 10 по 14 июня искали пропавшего в Свердловской области в лесу четырехлетнего мальчика Диму. В поисках малыша принимали участие сотрудники полиции, спасатели, следователи, и волонтеры.

//Образование

Стали известны баллы за ЕГЭ по профильной математике

Стали известны баллы за ЕГЭ по профильной математике

13 июня опубликованы результаты ЕГЭ по профильной математике. Средний балл участников ЕГЭ по профильной математике составил 47,1. По данным Рособрнадзора, участники в этом году справились с заданиями лучше.

//Политика

Украина обвинила Россию в изменении демографического состава Крыма

Украина обвинила Россию в изменении демографического состава Крыма

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что власти Украины разработали план по возвращению вошедшего в состав Российской Федерации Крыма. В Киеве уверяют, что полуостров снова станет украинским через 30 лет.

//Экономика

Средняя цена за литр бензина Аи-95 впервые в России превысила 40 рублей

Средняя цена за литр бензина Аи-95 впервые в России превысила 40 рублей

В России за неделю с 4 по 11 июня поднялись цены на автомобильное топливо, средняя цена литра бензина марки Аи-95 прибавила за этот период 9 копеек и впервые превысила 40 рублей.

//Общество

Под носом крымских депутатов проваливается асфальт

Под носом крымских депутатов проваливается асфальт

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

sungrado
//Наши партнеры