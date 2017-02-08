Актер Джек Николсон спустя семь лет возвращается в кино

В апреле 2017 года голливудская звезда Джек Николсон отпразднует свой восьмидесятый День рождения и после семи лет забвения его «отправили на пенсию». Но актер 8 февраля сообщил, что готовится к новым съемкам.

Авторитетное издание Variety сообщает, что «пенсионер» Джек Николсон сыграет в английском варианте немецкой картины "Тони Эрдманн". Партнером актера станет актриса Кристен Уик, сообщает РИА Новости.

Оригинал этого фильма был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Киноконцерн Paramount Pictures выкупил права на ремейк картины и одним из продюсеров «обновленного» фильма станет режиссер оригинала – Аде.

Крайний (чтобы не говорить «последний») фильм с участием Джека Николсона - драма "Пока не сыграл в ящик" 2007 года.

Первого «Оскара» Николсон получил в 1975 году за роль в картине «Полет над гнездом кукушки».