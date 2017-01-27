Картина «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского получила кинопремию "Золотой орел" как лучший фильм года. В свою очередь этой же наградой отмечены режиссер фильма и исполнительница главной роли.

Символично, что национальную кинопремию фильм, рассказывающий о холокосте, получил именно 27 января, в день памяти жертв этой трагедии. Этот факт отметил режиссер картины Андрей Кончаловский, когда принимал статуэтку «Золотой орел» за лучшую режиссуру.

Исполнительница главной роли в фильме актриса и телеведущая Юлия Высоцкая получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль.

Ранее «АН-онлайн» многократно сообщали о фильме «Рай».