Документальная картина о допинге в российском спорте, которая снята при участии бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, покажут в Америке на кинофестивале.

Кинофестиваль «Сандэнс» в США проводится с 1981 года. Это довольно престижный кинофорум независимого кино, передает RT. Фестиваль - сугубо коммерческий, и показ на нем дорогого стоит. Документальную картину «Икар» про допинг продемонстрируют в рамках кинофорума шесть раз.

Брайан Фогель (гражданин США). Фогель уверяет, что с Фильм снял режиссер(гражданин США). Фогель уверяет, что с Родченковым встретился случайно, а в итоге снял геополитический триллер.