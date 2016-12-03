Охлобыстин написал сценарий про хипстера, который отправился в Донбасс

Сценарий Ивана Охлобыстина повествует о хипстере-фотографе, который отправился в Донбасс на заработки, и этим поменял свою жизнь и взгляды. О замысле новой картины сообщил директор студии «Ленфильм».

Директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин на презентации новых кинопроектов на культурном форуме в Санкт-Петербурге сообщил о перспективном сценарии Ивана Охлобыстина, передает ТАСС.

Охлобыстин, недавно получивший паспорт гражданина ДНР, сейчас находится в самопровозглашенной республике. Пичугин сообщил, что лента расскажет о молодом человеке, который довольно критически воспринимает все, что происходит в мире, но попав в горячую точку, кардинально меняет свои убеждения.

Снимет картину режиссер Ксения Баскакова (она сняла фильм Охлобыстина «Птица». Рабочее название ленты – «Запах фиалки». Охлобыстин сыграет в фильме одну из ролей.