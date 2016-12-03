Россия и Белоруссия снимут сериал о главе МИД СССР

Телесериал о «дипломате № 1» времен СССР Андрее Громыко будет называться «Господин Нет», так Громыко называли западные коллеги за его привычку использовать право вето при голосованиях в Совбезе ООН.

Белоруссия и Россия снимут телевизионный сериал о «господине Нет» совместно, передает ТАСС.

Пока сценарий фильма не известен, равно как и состав актерской и режиссерской группы. Но сообщается, что продюсировать фильм станет шоумен Игорь Угольников.

Советский дипломат и видный государственный деятель СССР Андрей Громыко родился в Белоруссии. С 1957 по 1985 годы возглавлял МИД СССР, с 1985 по 1988 годы был председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Сценарий телесериала одобрен ближайшими родственниками дипломата - его сыном и внуком. Уже есть договоренности с послами в Вашингтоне и Лондоне по поводу проведения съемок.