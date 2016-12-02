Депутаты Госдумы РФ предлагают воспитывать патриотизм по-американски

Российское кино неправильно пропагандирует патриотизм. Так считают народные избранники Владимир Сысоев и Александр Шерин. Депутаты изложили свои взгляды в поправках к закону о господдержке кинематографа.

Прежде всего, парламентарии хотят снова сделать обязательным кинопоказы отечественных картин в воинских частях, сообщает RT.

Под новый закон попадут кинокартины, отснятые полностью или частично на государственные деньги, их-то и предлагается показывать российским солдатам, курсантам военных училищ, а также слушателям военных академий.

Авторы поправок указывают на то, что наше кино неправильно мотивирует граждан на воинскую службу, в итоге она не становится популярной. В американском кинематографе все с точностью до наоборот: в самом ничтожном фильме есть большая идея национального могущества Америки. Эту черту и предлагают депутаты перенять нашим кинопроизводителям.