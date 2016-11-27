Режиссер Владимир Бортко снимет фильм про войну в Донбассе

Подготовительные работы уже идут и в мае 2017 года кинорежиссер и депутат Госдумы РФ Владимир Бортко приступит к съемкам в зоне боевых действий на юго-востоке Украины. Фильм расскажет о войне в Донбассе.

Владимир Бортко, первый заместитель председателя думского комитета по культуре, заявил 27 ноября о планах снять фильм о событиях на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

Сюжет картины взят из книги Александра Проханова "Убийство городов", которая описывает события последних нескольких лет на юго-востоке Украины.

Точные места съемок Бортко пока не называет, но съемочная группа точно посетит Донбасс. Относительно актерской группы режиссеру вообще пока говорить сложно.

Режиссера Владимира Бортко зритель знает по фильмам "Собачье сердце", "Тарас Бульба", а также телесериалов "Идиот", "Мастер и Маргарита" и др.