Министерство по культуре и туризму намерено обложить российские регионы своеобразной «данью искусству»: областные власти станут возмещать кинопроизводителям часть затрат в качестве компенсаций за рекламу.

Имеется в виду реклама региональных особенностей, которые способны привлечь туристов, передает ТАСС. Российское Министерство по культуре и туризму разработало своеобразную «тарифную сетку», по которой некоторые российские регионы будут возмещать «киношникам» их издержки на съемочных площадках. Самым «прибыльным» регионом станет калининградский, которому положено будет возмещать 20 процентов от кинозатрат за рекламу «янтарного» региона.

Приморскому краю предписано возвращать кинокомпаниям 15 процентов от затрат, и в проекте местного бюдже6та эти деньги уже заложены.

Сообщается, что Астраханская область, где отснято уже 30 кинокартин, компенсирует 5 % от кинозатрат и этим окупит рекламу на привлечение туристов в область.

Пока не принято решение по Крыму, излюбленному месту для киносъемок, но вопрос находится на стадии обсуждения. Заниматься «кинокомпенсациями» будут специальные краевые комиссии.