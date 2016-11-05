Джеки Чан презентует москвичам китайское кино

В следующий вторник, 8 ноября, в Москве стартует фестиваль китайских фильмов, на открытии которого выступит знаменитый актер Джеки Чан. Об этом сообщили журналистам организаторы культурного мероприятия.

Помимо Джеки Чана кинофорум почтят своим присутствием высокие гости из Поднебесной и из России, передает ТАСС. Сообщается, что в первый день кинофестиваля зрителям продемонстрируют фильм "По следу", где главную роль исполнил Джеки Чан. Надо ли говорить, что это комедийный боевик? Надо. "По следу", - это комедийный боевик: крестница частного детектива влипает в неприятности и попадает в руки мафии. Чтобы вызволить девушку, полицейский (его и играет Джеки) должен поймать известного шулера и обменять его на заложницу...

Фестиваль китайского кино продлится в столице и Ростове-на-Дону до 27 ноября.

Джеки Чан в свои 62 года снялся более чем в ста фильмах.