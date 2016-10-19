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Соцсеть "ВКонтакте" откроет бесплатный доступ к шедеврам "Мосфильма"

19 октября 2016, 16:05 [ «АН-онлайн» ]

Соцсеть "ВКонтакте" откроет бесплатный доступ к шедеврам "Мосфильма"
globallookpress.com

Киноконцерн "Мосфильм" выложил в соцсеть "ВКонтакте" библиотеку из более чем 500 своих кинокартин. Теперь шедевры отечественного кино можно смотреть бесплатно на всех платформах, сообщил Евгений Красников.

Пресс-секретарь соцсети «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил журналистам, что произведения "Мосфильма" – это часть культурного кода многих поколений россиян и доступ к этим шедеврам - огромный шаг для популяризации отечественного кинематографа, передает ТАСС.

Заместитель гендиректора "Мосфильма" Светлана Пылева в свою очередь заявила, что в открытый доступ поступил легальный контент в отличном качестве.

Во «ВКонтакте» можно бесплатно посмотреть киноленты Георгия Данелия, Андрея Кончаловского, Леонида Гайдая, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Михаила Ромма и других российских и советских режиссеров. Для просмотра достаточно посетить официальное сообщество в сети -  "Мосфильм". Сообщается, что список кинокартин будет пополняться. 

 

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