Киноконцерн "Мосфильм" выложил в соцсеть "ВКонтакте" библиотеку из более чем 500 своих кинокартин. Теперь шедевры отечественного кино можно смотреть бесплатно на всех платформах, сообщил Евгений Красников.

Пресс-секретарь соцсети «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил журналистам, что произведения "Мосфильма" – это часть культурного кода многих поколений россиян и доступ к этим шедеврам - огромный шаг для популяризации отечественного кинематографа, передает ТАСС.

Заместитель гендиректора "Мосфильма" Светлана Пылева в свою очередь заявила, что в открытый доступ поступил легальный контент в отличном качестве.

Во «ВКонтакте» можно бесплатно посмотреть киноленты Георгия Данелия, Андрея Кончаловского, Леонида Гайдая, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Михаила Ромма и других российских и советских режиссеров. Для просмотра достаточно посетить официальное сообщество в сети - "Мосфильм". Сообщается, что список кинокартин будет пополняться.