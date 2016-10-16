Россияне стали посещать кинотеатры на 25 % чаще

Посещаемость российских кинотеатров стала рекордно высокой за несколько лет, сообщает пресс-служба компании Movie research. В сентябре россияне ходили в кинотеатры почти на 25% чаще, чем в сентябре 2015 года.

Посещаемость кинотеатров в сентябре 2016 года составила 15,2 миллиона зрителей, передают РИА Новости. В компании Movie research сообщают, что по сравнению с сентябрём минувшего года количество зрителей российских кинозалов возросло на 24,1%. И это еще после 20 % падения посещаемости в августе текущего года.

Итак, самой посещаемой премьерой сентября 2016 года стал мультфильм "Тайная жизнь домашних животных", который за месяц посмотрело 2,57 миллиона кинозрителей. На втором месте этого кинорейтинга - отечественная комедия "Жених", которую увидели в кино 1,87 миллиона зрителей за месяц.