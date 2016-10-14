Обнажённая массовка в количестве сотни обнаженных женщин и детей нужна для съемки сцены в фильме о концлагере Собибор. Фильм "Легенда о побеге" расскажет всю правду об этом "лагере смерти".

Картина "Легенда о побеге" - очередной фильм из серии об одном из самых жестоких концлагерей фашизма – Собиборе, передает «Лайф». Главную роль лейтенанта Советской армии Александра Печерского сыграет Константин Хабенский, а его партнером по площадке будет французский актёр Кристофер Ламберт, который сыграет коменданта концлагеря, обершарфюрера СС Карла Френцеля. Сюжет фильма рассказывает о побеге, который за три недели спланировал и реализовал лейтенант вместе с группой советских военнопленных. Сцена, для которой нужна массовка – помывка и бритье людей наголо в душевой лагеря. Для этого нужны порядка 100 голых женщин и маленьких детей. Особые требования: в массовке люди должны быть «еврейской внешности».