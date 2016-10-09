Киностудии Стивена Спилберга и Alibaba объединились

Кинокомпания режиссера Стивена Спилберга Amblin Partners объединила усилия с китайским киноконцерном Alibaba Pictures – подразделение холдинга Alibaba, которое отвечает за индустрию развлечений.

Согласно соглашения, Alibaba Pictures будет обладать миноритарным пакетом акций Amblin Partners и выдвинет своего представителя в совет директоров. Спилберг и миллиардер Джек Ма, глава Alibaba, планируют совместно продвигать фильмы кинокомпании Amblin в Китае, пердает «Лента.ru».

Миллиардер Джек Ма по этому поводу заявил, что между Востоком и Западом не так уж много отличий: единственная – это то, что на Западе умеют красиво рассказывать истории.

Сотрудничество компаний начнется с картины «Большой и добрый великан» (The BFG), которая выйдет в китайский прокат 14 октября.