Вышел трейлер фильма «День патриота» режиссера Питера Берга. Фильм повествует о теракте во время Бостонского марафона в 2013 году. Марк Уолберг играет полицейского, который нашел виновника взрывов.

Террористов нашли благодаря комиссару полиции Эду Дэвису (его играет Марк Уолберг). В результате взрывов в Бостоне погибли три человека и более 280 пострадали.

В расследовании трагедии помогли действия полицейских и материалы, которые сделала съемочная группа телепрограммы «60 минут». В результате полицейской операции один террорист был убит, остальные - арестованы.

Повествование в картине ведется как раз от лица героя Марка Уолберга. В фильме снялись Дж. К. Симмонс, Мишель Монахан, Мелисса Бенойст, Кевин Бейкон и другие.

Премьера «Дня патриота» ожидается 21 декабря 2016 года.