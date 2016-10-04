Ассоциация независимых киножурналистов при Союзе кинематографистов РФ отметила новой премией "Резонанс" фильмы "Тряпичный союз" Михаила Местецкого и "Страна ОЗ" Василия Сигарева. Премию вручили в Ялте.

Вручение премии «Резонанс» прошло 4 октября в рамках церемонии закрытия первого Ялтинского международного кинофестиваля "Евразийский мост".

Устроители премии сообщили, что ее главная задача премии - дать слово тем, кого обычно не воспринимают всерьез и кто преимущественно высказывается в блогах и еще где-то, но только не на центральных каналах.

Номинантов премии определяли в основном киножурналисты из регионов, передает ТАСС. Вручение премии "Резонанс" станет ежегодной церемонией в рамках фестиваля "Евразийский мост".

Лауреаты первой премии "Резонанс" за лучший дебют - фильм "Тряпичный союз" Михаила Местецкого. Победителем в номинации "лучший фильм" стала комедия Василия Сигарева "Страна ОЗ".