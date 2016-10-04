Российский телеканал рассекретит документы о Ленине

Двенадцать документальных серий о вожде мирового пролетариата – таков масштаб проекта, который воплощает телекомпания «Первый канал». Фильм назовут «Ленин» и покажут про вождя все, что ранее было засекречено.

Документальный сериал поведает о жизни, характере, политической и революционной деятельности Владимира Ильича Ульянова (Ленина), передает newsru.com.

При создании сценария переработано более 20 тысяч архивных документов, в том числе и те, что имели гриф "секретно", воспоминания современников и прочие источники.

Авторы обещают показать зрителям рассекреченные документы из архивов политической полиции Российской империи, ВЧК и прокуратуры. Кинематографисты сотрудничают с учеными-историками с мировым именем из России, США и Европы и пользуются исследованиями в области права, судебной психиатрии, криминологии и т. д.