В Петербурге покажут фильмы Дэвида Финчера

Фильмы этого талантливого режиссера притягивают не только специалистов этого направления, но и журналистов, пишущих о кино, что само по себе редкое явление, и не искушенных в этом жанре зрителей.

Для творчества Финчера характерна своеобразная стилистика, основанная на глубоком погружении великолепно играющих актеров в сложнейшие перипетии пороков современного общества.

Жанр киноискусства таков, что экранная судьба обычно непродолжительна: бурная премьера, сменяется буднями сомнительных и спорных рецензий и наступает забвение, иногда полное.

Однако к большинству фильмов Финчера это не относится. Вот почему именно эти три фильма, уже давно вышедшие из проката, — редкая возможность вспомнить лучшие фильмы этого большого мастера.

Очень правильно, что фильмы будут показаны в оригинале и с русскими субтитрами, для изучающих английский язык появилась еще одна прекрасная возможность поупражнять свою память и повысит языковой уровень.

Показ фильмов пройдет 14, 15 и 16 октября.

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