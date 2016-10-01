Строительство моста через Керченский пролив решено экранизировать

Министерство культуры РФ объявило конкурс на госзаказ по изготовлению полнометражного фильма о строительстве моста через Керченский пролив. Заявки на производство ленты будут приниматься до 26 октября.

По условиям госзаказа, фильм должен быть готов до конца ноября 2017 года. Министерство культуры России рассчитывает, что стоимость проекта не должна превышать 3 миллионов рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил задачу построить переход через Керченский пролив. Мост обещали построить в 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Оценочная стоимость строительства моста через Керченский пролив составляет 227,92 млрд рублей.