Федор Бондарчук откроет киностудию на Кубани

Построить киностудию нового формата, с передовым техническим оборудованием и способную создавать фильмы различных жанров для международного и национального производства решил Федор Бондарчук.

Проект инвестиционный и инвесторы уже найдены: подписан договор с компанией ОТЭКО и властями Кубани в рамках форума "Сочи-2016", сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Под документом стоят подписи Федора Бондарчука, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и руководства компании ОТЭКО.

Необходимость создания киностудии на Кубани Бондарчук объяснил тем, что в этих местах часто проходят съемки и есть все условия для съемок: благоприятная погода, контент и те, кто желает снимать здесь киноленты.

Пока не ясно, где именно расположится киностудия, в Геленджике или в Сочи.