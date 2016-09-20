После торжественного завершения XIV Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке и объявления победителя часть гостей улетела уже в субботу утром, но некоторые задержались ещё на один-два дня. По словам членов жюри и других участников «Меридианов Тихого», им хотелось уже без спешки рассмотреть город, пообщаться с коллегами и организаторами.

«Если пригласят – конечно, с удовольствием приеду ещё. Ваш «Сан-Франциско» мне запомнится многим, в том числе рыбой и пробежками в семь часов утра по дорожке здоровья. Со мной в это же время бегало много азиатов», – поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» молодой режиссёр Надежда Степанова.

Ученица Сергея Соловьёва представила во Владивостоке дебютную полнометражную картину «Я умею вязать». Лента вошла в конкурсную программу и в итоге получила свою «Звезду» – специальный приз жюри. Также режиссёр увезла в Москву приз имени Юла Бриннера – для актрисы Алины Подживаловой.

На вопрос об упущенном Гран-при Надежда Степанова ответила: «Это мой первый международный кинофестиваль, и для меня стало победой уже то, что я участвую от России, среди таких конкурентов. Я просто читала об этих фильмах до приезда во Владивосток. Канада, Бангладеш, Китай, Япония – очень достойные конкуренты, многие из них уже участвовали в таких значимых фестивалях, как Берлинский. Для меня действительно было честью вместе с ними присутствовать в программе. При этом мне очень понравилось, что зритель во Владивостоке понял всю мою мысль, заложенную в картине. Люди смеялись там, где нужно. Для сравнения – во время показа «Я умею вязать» на «Кинотавре» зал сидел молча, спокойно: какие-то эмоции у него были, но это было так тихо... (смеётся. – Прим. ред.). Всё-таки в Сочи показы в основном для профессионалов, сдержанных и много повидавших».

Один из мэтров отечественного кино, сценарист Аркадий Инин признался, что его во Владивостоке принимали шикарно, «с приёма – на приём». В итоге из 10 конкурсных полнометражных картин он успел посмотреть только одну – всё ту же «Я умею вязать». «Хорошая она – искренняя, добрая, простая, без попыток фокусничать. Сначала грустная, а потом дарит надежду. Это очень важно», – считает мастер.

На вопрос, чем именитому сценаристу и актёру интересен провинциальный кинофестиваль, Аркадий Инин возразил: «Что значит – провинциальный? Все фестивали хороши, и место их проведения совершенно не определяет уровень программ. Можно приехать в столицу, в Москву, и увидеть мало интересного, а в Благовещенске и тут, во Владивостоке, – картины со всего мира».

На прощание собеседник пожелал дружественным изданиям – еженедельнику «Аргументы Неделi. Приморье» и информационному агентству «Восток-Медиа» – «улыбку на двоих и общих радостей жизни».

Оставил памятную запись в редакционном блокноте и президент 14-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» Фёдор Бондарчук: «Удачи читателям «Восток-Медиа» во всём!!!».

На церемонии закрытия Фёдор Бондарчук поблагодарил приморцев за полные залы, любовь к кино и за гостеприимство, а также подчеркнул, что «фестивалю надо помогать, о фестивале надо говорить и делать всё, чтобы о нём знало больше людей».

С Бондарчуком солидарен и председатель основного жюри 2016 года Владимир Хотиненко: «Фестиваль во Владивостоке надо холить, лелеять и выводить на новый уровень».