«Меридианы Тихого» назвали победителя

Лучшим фильмом XIV Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке стала картина китайского режиссёра Ханьи Чжан «Жизнь после жизни». Главный приз ему вручил председатель жюри, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Хотиненко.

Торжественная церемония награждения победителей кинофорума стран АТР прошла на площадке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. Ведущими выступили артисты Ирина Вербицкая и Егор Климович.

В этом году церемония прошла достаточно быстро, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа». Началась она с выступления танцевального коллектива «Пульс», затем сразу организаторы приступили к награждению.

Главный приз XIV Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» отправится в Китай. А лучшей короткометражкой жюри признало российскую работу Ники Барабаш и Андреаса Костандакеса «Забелин».

Не обошлось и без традиционного выхода «талисмана» кинофестиваля – Рока Бриннера. Приз имени своего отца, Юла Бриннера он ежегодно вручает за исключительный актёрский дебют. Награда достаётся российскому актёру, выбранному из числа представленных в программе фильмов. В этом году лучшим актёрским дебютом признана роль актрисы Алины Подживаловой в фильме «Я умею вязать». Этой же ленте достался и специальный приз жюри. Обе награды получила режиссёр Надежда Степанова.

Две фестивальные награды оказались на счету японского фильма «Двойная жизнь». Жюри присудило картине приз за лучшую режиссёрскую работу и отметило актрису Муги Кадоваки в номинации «Лучшая женская роль». Награды забрал режиссёр Йосиюки Киси.

Приз за лучшую мужскую роль достался актёру Кристоферу Эбботу, исполнившему главную роль в американском фильме «Джеймс Уайт» режиссёра Джоша Монда.

Сделали свой выбор и те, кто ежедневно ходил в кино. Одна из самых почётных наград любого фестиваля – приз зрительских симпатий за лучший российский фильм досталась Алексею Красовскому за ленту «Коллектор».

Отдельные призы вручили члены специальных жюри. Организация по продвижению азиатского кинематографа НЕТПАК наградила иранский фильм «Бессмертный» режиссера Хади Мохарер, а жюри Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ выбрало лучший полный и короткий метр. Ими стали фильм «Старый камень» режиссёр Джонни Ма (Китай-Канада) и канадская работа «Аниме» режиссёра Арно Брисбуа.

Завершился кинофестиваль традиционным ударом в рынду. На сцену поднялись генеральный директор кинофестиваля Народный артист России Ефим Звеняцкий и президент мероприятия в этом году Фёдор Бондарчук. Известный актёр и режиссёр поблагодарил Владивосток и его зрителей за полные залы и пообещал, что поспособствует развитию кинофестиваля «Меридианы Тихого».