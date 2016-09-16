В сети появился трейлер к новому фильму ужасов Тома Форда «Под покровом ночи». В фильме, близком по жанру к триллеру, снялись Джейк Джилленхол, Майкл Шэннон, Аарон Тейлор-Джонсон, Арми Хаммер и другие.

Актриса Эми Адамс играет владелицу художественной галереи, которая получает от бывшего мужа рукопись романа, который еще не вышел. Героиня читает и понимает, что роман – это сценарий мести бывшего возлюбленного и жизнь ее принимает то направление, которого она совсем не ожидала…

Картина состоит из двух частей: в первой рассказывается о жизни героини и тайны ее прошлого, а в другой – разыгрываются события, описанные в рукописи.

В российский прокат триллер «Под покровом ночи» выйдет 8 декабря 2016 года.