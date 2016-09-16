Владивосток очень заинтересовал режиссёра из Сингапура

Кесавадас Раджагопал из Сингапура привёз на 14 Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивосток свой первый полнометражный фильм «Жёлтая птица». Лента попала в конкурсную программу и была с интересом воспринята публикой. В последний день работы кинофорума «король короткого метра в Сингапуре», как зовут Раджагопала дома, согласился дать журналистам редакции еженедельника «Аргументы недели. Приморье» и РИА «Восток-Медиа» эксклюзивное интервью.

- Мы привыкли слышать об успешном Сингапуре, ярком воплощении «экономического чуда», лишённом коррупции кусочке рая на земле. В вашем фильме он показан отнюдь не комфортнвм, а опасным, мрачным и депрессивным...

- Сингапур красивый и комфортный – это действительно так, однако я хотел показать другую часть города. Ту, где живут беднота и рабочие мигранты. Даже те помещения, которые показаны в фильме, – реальность, а не мой вымысел. Немногие знают, что бедные сингапурцы часто сдают жильё рабочим из Китая, а сами довольствуются коридором в своей собственной квартире, только чтобы заработать деньги.

- Классик русской литературы Достоевский писал, что «красота спасёт мир». Как вы считаете, сможет ли ваш печальный фильм спасти мир, пусть хоть отчасти?

- Когда я его снимал, то не думал о спасении мира. Скорее, идея была в том, чтобы люди стали лучше друг к другу относиться. Не относиться к другим с предубеждением из-за того, что они иностранцы, лучше воспринимать культуру соседей. Я родом из индийского штата Керала, но с самого детства живу в Сингапуре. Несмотря на это, очень часто люди вокруг спрашивают меня, откуда я приехал, и не воспринимают как сингапурца.

- Как российская публика приняла «Жёлтую птицу»?

- Очень хорошо. Я даже могу сказать, что российские зрители – лучшие. С показов никто не уходил, и после просмотра задавали очень много вопросов. Думаю, именно тут, в России его поняли лучше всех остальных. Один из членов жюри даже подошёл ко мне отдельно и похвалил «Жёлтую птицу», хотя с жюри мы обычно не общаемся.

- Где вы ещё успели показать картину?

- В мае мы со съёмочной командой представили фильм в Каннах. Знаете, там тоже назвали его мрачным и депрессивным, однако он получил много хороших рецензий от критиков. Есть и те люди, которым «Жёлтая птица» не понравилась, но я считаю, что это нормально. Мне самому не нравятся некоторые картины, от которых публика в восторге.

- А в Сингапуре? Что говорят о «Жёлтой птице» его жители?

- Пока ничего, они его ещё не видели, премьера ленты пройдёт только в декабре. Не думаю, что он принесёт много денег прокатчикам, всё-таки это больше фестивальное кино.

- Вы так живо, в лицах рассказываете обо всём… Не думали сами выступить в роли актёра, сняться в кино?

- Вообще я десять лет играл в театре. Например, короля Лира, и с этим спектаклем мы даже ездили во Францию.

- Вы относительно поздно стали режиссёром – после тридцати лет, теперь вам уже пятьдесят один. Что мешало раньше и что подтолкнуло вас заняться кино?

- Раньше я снимал короткометражные фильмы, но полностью посвятить себя кинопроизводству не мог из-за того, что приходилось работать. Ничего особенного меня не подталкивало, у меня в голове всё время крутились разные сюжеты, которые хотелось воплотить на экране.

- Как удалось найти деньги на такую картину?

- Мне повезло получить грант от правительства Сингапура, а весь процесс постпроизводства прошёл на деньги, полученные от французской киноакадемии.

- Как вы расцениваете свои шансы на победу в «Меридианах»?

- Победа – это не главное, мне важно, чтобы как можно больше людей увидело этот фильм. Однако, конечно, я хочу победить. В то же время если «Жёлтую птицу» обойдёт другой фильм, то я не расстроюсь – я уже вышел из того возраста, чтобы гнаться за победой.

- Вы во Владивостоке уже неделю, что вам больше всего запомнилось в городе?

- Владивосток – очень интересный город, это как Европа, но в то же время и не Европа, как Азия, а в то же время и не Азия. Люди с первого взгляда угрюмые, но когда начинаешь с кем-то общаться, то они открываются и очень душевно общаются. Мне потребовалось найти дорогу в городе, так прохожие не только объяснили путь, но, бросив свои дела проводили до места. А ещё понравилось, что по городу можно спокойно гулять, нет такой толпы, как, например, в Сингапуре.

- Что вы могли бы пожелать начинающим режиссёрам, которые только собираются снять свой первый фильм?

- Мне кажется, что секрет успеха – в интересной истории. Если человек не знает, о чём он хочет снимать, то фильм не получится. Операторская работа может подвести, монтаж, но и это не важно, если в фильме интересный сюжет, то его будут смотреть.