Предпоследний день работы кинофорума открыл показ очередной конкурсной ленты «Двойная жизнь» (A Double Life). Картину представил её продюсер Хиромицу Сугита. Как и у многих других режиссёров, попавших в конкурс, это первый полнометражный художественный фильм Йосиюки Киси. До этого автор работал преимущественно в документальном кино.

Ещё один конкурсный фильм – «Соло, одиночество» (Solo, Solitude) режиссёра из Индонезии. Автор картины Йосеп Анджи Ноен пообщается со зрителями после сеанса. Его киноистория рассказывает о восстаниях в Джакарте в июле 1996 года. Индонезиец уже принимал участие во многих кинофестивалях и получил несколько наград, в том числе специальное упоминание жюри в Локарно, премию «Дракон и тигр» в номинации «Молодые кинематографисты» в Ванкувере за фильм «Необычное путешествие» и награду «Лучший короткометражный фильм» на международном кинофестивале в южнокорейском Пусане в 2013 году, а иакже Гран-при на фестивале короткометражного кино в Токио.

В рамках программы «Документальный экран. Лучшее» зрители смогут увидеть сегодня две ленты – филиппинскую картину «След» (Wake) о последствиях американского присутствия в стране и фильм «Событие» (The Event), рассказывающий о неудачной попытке переворота в Москве в августе 1991 года.

В рамках программы «Панорама» также покажут два фильма: «Встречное течение» (Crosscurrent) китайского режиссёра Ян Чао и румынский «Сьераневада» (Sieranevada), повествующего о событиях, произошедших с родственником одного из погибших при террористической атаке на парижский еженедельник «Шарли Эбдо».

Завершится день показом ленты «Прикосновение ветра», российского фильма-эксперимента, совместившего в себе и игровое и документальное кино, и запад и восток, и христианство и буддизм.

Помимо этого, сегодняшним вечером публику ждёт творческая встреча с одним из культовых отечественных режиссёров Сергеем Соловьёвым и показ его фильма «Нежный возраст».

14-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» открылся во Владивостоке в субботу, 10 сентября, и продлится до 16 сентября включительно. В конкурсную программу включены 9 короткометражных и 10 полнометражных фильмов. Все они сняты начинающими кинематографистами из стран Тихоокеанского бассейна, для которых представленные картины стали дебютными.