Хроника кинофестиваля «Меридианы Тихого»: участники конкурсной программы расска

Участники конкурсной программы 14-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», открывшегося во Владивостоке 10 сентября, рассказали на пресс-конференции о том, где они нашли темы для своих картин.

Разные режиссёры представляют разные страны, у них разный возраст и опыт работы в кино… И лишь в одном они оказались одинаковы: все истории для фильмов взяты из жизни и даже автобиографичны.

При этом даже сюжет картины «Жизнь после жизни», который повествует о том, как душа умершей матери вселяется в тело сына, также имеет под собой реальную историю. «Я провёл детство в китайской провинции Шаньси, в которой рассказывают очень много легенд на эту тему. Когда я был маленьким, то относился к таким историям с интересом, но не воспринимал всерьёз. Однако после того как из жизни ушла моя бабушка, я понял, что подобные легенды очень помогают людям пережить потерю близких людей», – рассказал режиссёр картины Ханьи Чжан.

Детские впечатления воплотил в своей работе и индонезийский режиссёр Ари Сурастио, представивший свой фильм «Время странствий». Художник долго жил в небольшом городе, в окрестностях которого располагаются рисовые поля. Он имел возможность не только наблюдать за работой фермеров, но и общаться с ними, и один из героев его картины представляет именно этот слой населения Индонезии.

Ещё один режиссёр китайского происхождения Джонни Ма создал свою картину, вдохновляясь новостными сводками. «Почти всю жизнь мы прожили в Канаде, и возвращение в Китай очень на нас повлияло», – объяснила продюсер фильма «Старый камень» Чи-Ан Линь. Сам режиссёр заметил, что, создавая характер главного героя, он основывался на учении Конфуция, на том, как философ видел образ хорошего человека.

Анастасия ШЕВЦОВА